Bloomberg узнал об обсуждении «потолка цен» на газ из России на уровне ЕС

В Евросоюзе обсудят предложения о введение потолка цены на газ из России на технической встрече 7 сентября, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.
В документе ЕС также сказано, что не смотря на то, что Россия уже резко сократила поставки газа в Европу, вариант с «потолком цен» следует рассматривать только в том случае, если блок готов к полному прекращению поставок. «Ценовой потолок должен быть разработан таким образом, чтобы Россия чувствовала себя хуже при прекращении поставок газа, чем при соблюдении ценового предела», — говорится там. — Учитывая, что в предыдущее десятилетие (2010−2020 гг.) цены на российский газ колебались в пределах от 5 евро до 35 евро/МВтч, любое ограничение выше этого уровня гарантирует, что Россия превысит свои производственные издержки".
Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония). Эту идею они обсудили на саммите в июне. О планах Евросоюза рассмотреть потолок цен на российский газ еще в апреле говорил премьер-министр Италии Марио Драги. Позже эти планы подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя такую возможность, называл потолок цен предметом обсуждения стран G7 и «Газпрома».
Россия по итогам 2021 года являлась крупнейшим для ЕС импортером газа, обеспечивая около 40% поставок.
В Европе на фоне повышения цен на газ нарастает энергетический кризис. В конце июля страны ЕС достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года, в связи с чем некоторые государства ввели особый режим в энергетике для экономии топлива к холодам. Также растут цены на другие виды ископаемого топлива, в том числе на нефть.
Еще до предложений по ограничению цен на газ, страны G7 намеревались ввести «потолок цен» на российскую нефть — соответствующая договоренность была достигнута в начале сентября. «Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение ввести всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру, — говорится в совместном заявлении G7. — Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже цены (ценовой предел), которая будет определяться широкой коалицией стран».
Это 68−70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных ФТС.
В то же время размер предельной цены в заявлении стран G7 указал не был. Bloomberg в начале июля сообщал, что США и ЕС предлагают ограничить цену продажи российской нефти в третьи страны на уровне $40−60 за баррель. В начале июля премьер Японии Фумио Кисида пояснил, что в G7 создадут механизм, который позволит понизить цены на российское сырье вдвое (стоимость Brent на тот момент колебалась в пределах $110−115 за баррель).