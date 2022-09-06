FT рассказала о двух вариантах введения потолка цен на российский газ

Согласно первому варианту, странам ЕС необходимо ввести максимальный предел цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с «Газпромом», а также к усилению геополитической напряженности.
В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между странами Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести потолок цен на газ из России 2 сентября. Эта мера уже согласована в отношении российской нефти. Рекордная цена на газ в Европе была зафиксирована в марте: тогда она составила $3892. В августе цены были близки к рекордным.