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10:48 (мск), источник: Коммерсантъ

FT рассказала о двух вариантах введения потолка цен на российский газ

Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ. Первый вариант предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй — разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.

Источник: Reuters

Согласно первому варианту, странам ЕС необходимо ввести максимальный предел цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с «Газпромом», а также к усилению геополитической напряженности.

Разделять страны, согласно второму варианту, в ЕС намерены в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой — оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны.

В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между странами Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести потолок цен на газ из России 2 сентября. Эта мера уже согласована в отношении российской нефти. Рекордная цена на газ в Европе была зафиксирована в марте: тогда она составила $3892. В августе цены были близки к рекордным.

Дарья Эрозбек

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