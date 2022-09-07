Кешбэк за отпуск: как он работает и сколько можно вернутьВозврат части денег за отдых на Дальнем Востоке хотят увеличить
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
Спецоперация на Украине
04:08 (мск), источник: Известия

Зампред ВТБ предупредил о новом тренде цифровых мошенников

Трендом последних месяцев у мошенников стало воровство кредитных денег жертв. Об этом заявил зампред ВТБ Анатолий Печатников в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он отметил, что сейчас, с развитием финансовых технологий, всё больше людей вовлекается в цифровой банкинг, где орудуют и мошенники.

Источник: Reuters

«Если несколько месяцев назад, год назад мошенники сосредотачивались на похищении сбережений граждан, то сейчас они еще дальше пошли. Если у жертвы нет собственных сбережений, они вынуждают жертву взять кредит и уже воруют кредитные деньги. Это тренд последних месяцев», — рассказал Печатников.

Зампред ВТБ отметил, что российские банки предпринимают множество мер для борьбы с мошенниками.

По его словам, процент отраженных атак превышает 99% по всей банковской системе.

«С точки зрения законодательного регулирования мы предлагали весной этого года еще две инициативы дополнительных, потому что все эти сценарии мошеннических атак, они возможны потому, что пока наша индустрия телефонной связи не обеспечивает стопроцентной идентификации звонящего абонента», — рассказал Печатников.

Он пояснил, что на сегодняшний день в стране нельзя открыть анонимный счет, однако можно иметь анонимные телефонные номера, из-за чего идентифицировать и преследовать мошенников становиться намного сложнее.

«Подобного рода инициатива внесена в два чтения, в осеннюю сессию, надеюсь, будет принята. Она обяжет всех операторов, которые имеют лицензию на предоставление услуг связи, идентифицировать абонента и нести ответственность за их сведения. Вторая большая ответственность — это фишинговые ресурсы, которые как раз способствуют похищению персональных данных клиентов», — добавил Печатников.

26 августа эксперт по безопасности Ольга Бочкова назвала «Известиям» признаки и способы, которые могут помочь россиянам распознать телефонных аферистов. По ее словам, стоит насторожиться, если во время разговора собеседники попробуют узнать ваши персональные данные. Также не стоит передавать им номера банковских карт, CVV-коды, пароли от аккаунтов в соцсетях и на сайтах, предупреждает Бочкова.

24 августа ЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства. По словам директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолия Брагина, инициатива сможет повысить ответственность банков по противодействию мошенничеству и защите интересов клиентов.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта