Зампред ВТБ предупредил о новом тренде цифровых мошенников

«Если несколько месяцев назад, год назад мошенники сосредотачивались на похищении сбережений граждан, то сейчас они еще дальше пошли. Если у жертвы нет собственных сбережений, они вынуждают жертву взять кредит и уже воруют кредитные деньги. Это тренд последних месяцев», — рассказал Печатников.
Зампред ВТБ отметил, что российские банки предпринимают множество мер для борьбы с мошенниками.
«С точки зрения законодательного регулирования мы предлагали весной этого года еще две инициативы дополнительных, потому что все эти сценарии мошеннических атак, они возможны потому, что пока наша индустрия телефонной связи не обеспечивает стопроцентной идентификации звонящего абонента», — рассказал Печатников.
«Подобного рода инициатива внесена в два чтения, в осеннюю сессию, надеюсь, будет принята. Она обяжет всех операторов, которые имеют лицензию на предоставление услуг связи, идентифицировать абонента и нести ответственность за их сведения. Вторая большая ответственность — это фишинговые ресурсы, которые как раз способствуют похищению персональных данных клиентов», — добавил Печатников.
26 августа эксперт по безопасности Ольга Бочкова назвала «Известиям» признаки и способы, которые могут помочь россиянам распознать телефонных аферистов. По ее словам, стоит насторожиться, если во время разговора собеседники попробуют узнать ваши персональные данные. Также не стоит передавать им номера банковских карт, CVV-коды, пароли от аккаунтов в соцсетях и на сайтах, предупреждает Бочкова.
24 августа ЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства. По словам директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолия Брагина, инициатива сможет повысить ответственность банков по противодействию мошенничеству и защите интересов клиентов.