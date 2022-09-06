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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай будет платить за поставки по «Силе Сибири» в рублях и юанях

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) переводят оплату за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани. Договоренность об этом была достигнута на встрече главы российской компании Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дая Хоуляна. Встреча состоялась в режиме видео-конференц-связи в рамках Восточного экономического форума.

Источник: Reuters

Согласно пресс-релизу «Газпрома», в ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»). «В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — сообщили в компании.

Миллер назвал новый механизм оплаты «взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением». По его мнению, это упростит проведение расчетов, а также «даст дополнительный импульс» развитию экономик России и КНР.

В феврале «Газпром» и CNPC заключили второй долгосрочный договор о поставках природного газа в Китай. После выхода проекта на полную мощность объем поставок газа по «дальневосточному» маршруту должен увеличиться на 10 млрд куб. м в год и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год с учетом поставок по газопроводу «Сила Сибири». В мае «Газпром» сообщал, что экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%. В июле и августе российская компания также сообщала, что поставки в КНР продолжают увеличиваться.

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