Китай будет платить за поставки по «Силе Сибири» в рублях и юанях

Согласно пресс-релизу «Газпрома», в ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»). «В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — сообщили в компании.
Миллер назвал новый механизм оплаты «взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением». По его мнению, это упростит проведение расчетов, а также «даст дополнительный импульс» развитию экономик России и КНР.
В феврале «Газпром» и CNPC заключили второй долгосрочный договор о поставках природного газа в Китай. После выхода проекта на полную мощность объем поставок газа по «дальневосточному» маршруту должен увеличиться на 10 млрд куб. м в год и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год с учетом поставок по газопроводу «Сила Сибири». В мае «Газпром» сообщал, что экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%. В июле и августе российская компания также сообщала, что поставки в КНР продолжают увеличиваться.