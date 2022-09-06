16:05 (мск), источник: ТАСС
Фунт стерлингов укрепляется на новостях о возможной заморозке тарифов на электроэнергию
Фунт прибавляет 0,7% по сравнению с утром.
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ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Британский фунт стерлингов укрепляется во вторник на новостях о намерении нового премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс заморозить тарифы на электроэнергию.
На настоящий момент фунт прибавляет 0,7% по сравнению с сегодняшним утром и торгуется на уровне $1,16 за один фунт. Накануне же курс национальной валюты показал наибольшее падение к доллару с 1985 года — за £1 давали $1,144.
В ночь на вторник газета The Daily Telegraph сообщила о намерении Трасс заморозить тарифы на нынешнем уровне в £1 971 в год. По последней же информации телеканала «Скай ньюс», тарифы могут быть зафиксированы на уровне £2,5 тыс. Однако с учетом того, что правительство, по информации телеканала, не откажется от единоразовой выплаты домохозяйствам в размере £400, размер годового счета должен не сильно измениться по сравнению с нынешним уровнем.
26 августа Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании объявило, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80%, до рекордной суммы в £3 549 в год. Однако, если информация в СМИ подтвердится, то правительство возьмет процесс регулирования в свои руки.
Ранее агентство Bloomberg информировало, что заморозка тарифов на электроэнергию в Великобритании на нынешнем уровне обошлась бы бюджету в предстоящие полтора года в £130 млрд.
В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле увеличилась до 10,1% в годовом исчислении. Согласно последним оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%.