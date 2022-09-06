Аркадий Ротенберг назвал риски разворота на Восток

В частности он назвал китайцев «сложными переговорщиками», которые «без своей выгоды ничего делать не будут».
«В Индии более разговорчивые партнеры, но не менее сложные», — отметил бизнесмен РБК на Восточном экономическом форуме.
«Разворот (на Восток.— “Ъ”) уже состоялся, просто необходимо сделать это более обширно», — заявил бизнесмен, пояснив, что например, нужно заходить полноценно на тот же китайский рынок.
«Мир сегодня поменялся, он уже обратно не вернется. Такого, как было, однополярного мира уже не будет. Глобализация закончилась», — сказал Аркадий Ротенберг.
Речь о сотрудничестве должна идти не только с Китаем и Индией, а например с Индонезией и Пакистаном, также заявил господин Ротенберг. «Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск», — при этом отметил Аркадий Ротенберг.
По данным на начало июля, Аркадий и его брат Борис Ротенберг занимали 53-е и 88-е места в рейтинге Forbes с $1,7 млрд и $1 млрд соответственно.