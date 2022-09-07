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04:55 (мск), источник: ТАСС

Глава МЭР заявил, что мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний, но готово обсуждать возможные исключения с профильными ведомствами, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках Восточного экономического форума.

Источник: Агентство «Москва»

«Позиция, которую мы обсуждали в правительстве, — не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Это в том числе и запрос самого предпринимательского сообщества. В то же время мы готовы с рядом отраслевых ведомств какие-то исключения, нюансы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи и обоснованные», — сказал Решетников.

Как пояснил ТАСС в кулуарах ВЭФ-2022 федеральный чиновник, знакомый с вопросом, такие обсуждения в правительстве уже ведутся на площадке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Что касается моратория на проверки бизнеса, то, по словам министра, следует отказаться от «тотального моратория».

«По объектам высокого и сверхвысокого риска, давайте честно скажем, мы уже три года находимся в режиме постоянного моратория. Либо надо уже отменять требования, если мы понимаем, что эти требования не являются необходимыми. Есть мораторий, ничего не происходит, и тогда надо выходить из этой системы. Либо все-таки, если мы понимаем, что там есть риски для жизни и здоровья граждан, то надо за этим смотреть», — пояснил Решетников.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума — «На пути к многополярному миру». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

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