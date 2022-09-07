Глава МЭР заявил, что мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться

«Позиция, которую мы обсуждали в правительстве, — не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Это в том числе и запрос самого предпринимательского сообщества. В то же время мы готовы с рядом отраслевых ведомств какие-то исключения, нюансы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи и обоснованные», — сказал Решетников.
Как пояснил ТАСС в кулуарах ВЭФ-2022 федеральный чиновник, знакомый с вопросом, такие обсуждения в правительстве уже ведутся на площадке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
«По объектам высокого и сверхвысокого риска, давайте честно скажем, мы уже три года находимся в режиме постоянного моратория. Либо надо уже отменять требования, если мы понимаем, что эти требования не являются необходимыми. Есть мораторий, ничего не происходит, и тогда надо выходить из этой системы. Либо все-таки, если мы понимаем, что там есть риски для жизни и здоровья граждан, то надо за этим смотреть», — пояснил Решетников.
VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума — «На пути к многополярному миру». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.