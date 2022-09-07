ОАК поставит «Аэрофлоту» больше 300 самолетов, сумма сделки превысит 1 трлн рублей

ОАК предоставит «Аэрофлоту» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214, сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Поставки назначены на 2023−2030 года.
Согласно соглашению, в 2023 году «Аэрофлот» должен получить два Superjet-New, в 2024 — шесть МС-21 и семь Ту-214.
«Сегодня мы подписали самое крупное соглашение о приобретении отечественных воздушных судов за всю новейшую историю Аэрофлота. Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России», — цитирует пресс-служба слова гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского.
Позже во время выступления на ВЭФ глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что общая стоимость соглашения превысит 1 трлн руб.
«Контракт станет основным для фондирования из ФНБ: государство будет субсидировать закупку импортозамещенных версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
В июне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что «Аэрофлот» собирается заказать у ОАК 300 самолетов российского производства. В августе глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что компании согласовали программу поставок четырех типов самолетов, среди которых Superjet, МС-21, Ту-214 и Ил-114. Также, по его словам, российские пассажирские самолеты SSJ New и МС-21 должны поступить в серийное производство в 2024 году.
В России стали обсуждать переход на самолеты местного производства после того, как ЕС и США запретили поставки самолетов и запчастей для них в ответ на военную операцию на Украине.