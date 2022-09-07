Кешбэк за отпуск: как он работает и сколько можно вернутьВозврат части денег за отдых на Дальнем Востоке хотят увеличить
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Спецоперация на Украине
06:15 (мск), источник: Коммерсантъ

ОАК поставит «Аэрофлоту» больше 300 самолетов, сумма сделки превысит 1 трлн рублей

«Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о поставке 339 самолетов российского производства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Самолеты поставят в 2023—2030 годах, первые твердые контракты заключат в 2022 году. По словам главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова, стоимость соглашения превысит 1 трлн руб.

Источник: Reuters

ОАК предоставит «Аэрофлоту» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214, сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Поставки назначены на 2023−2030 года.

Согласно соглашению, в 2023 году «Аэрофлот» должен получить два Superjet-New, в 2024 — шесть МС-21 и семь Ту-214.

Первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023—2025 годах должны подписать до конца 2022 года.

«Сегодня мы подписали самое крупное соглашение о приобретении отечественных воздушных судов за всю новейшую историю Аэрофлота. Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России», — цитирует пресс-служба слова гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского.

Позже во время выступления на ВЭФ глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что общая стоимость соглашения превысит 1 трлн руб.

«Контракт станет основным для фондирования из ФНБ: государство будет субсидировать закупку импортозамещенных версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

В июне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что «Аэрофлот» собирается заказать у ОАК 300 самолетов российского производства. В августе глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что компании согласовали программу поставок четырех типов самолетов, среди которых Superjet, МС-21, Ту-214 и Ил-114. Также, по его словам, российские пассажирские самолеты SSJ New и МС-21 должны поступить в серийное производство в 2024 году.

В России стали обсуждать переход на самолеты местного производства после того, как ЕС и США запретили поставки самолетов и запчастей для них в ответ на военную операцию на Украине.

Олеся Павленко

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Мы любим тебя. Мы ждем тебя». Письмо осужденному на 22 года Сафронову
Путин не обижается на Си Цзиньпина за его неожиданное решение
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика