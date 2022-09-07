Россияне вывели за рубеж 1 трлн рублей и установили рекорд по покупке валюты на бирже

Как отмечено в обзоре регулятора, при этом «остатки валюты на брокерских и банковских счетах физлиц (в долларовом выражении) выросли менее существенно, так как валюта преимущественно переводилась на зарубежные счета». Косвенную оценку объемов можно сделать по динамике операций сектора домохозяйств, пояснили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.
«Депозиты граждан РФ в банках-нерезидентах увеличились за квартал на 480 млрд рублей. Эта цифра сформирована как покупками валюты в отчетном квартале через брокеров, так и переводом валюты, которая ранее уже находилась на валютных счетах, в том числе куплена у банков напрямую вне биржи», — рассказали в ЦБ.
В целом же за полгода граждане вывели за рубеж в иностранной валюте более триллиона рублей (1 трлн и 19,8 млрд).
В основном отличился февраль с 331,6 млрд рублей.
Но уже в марте этот показатель снизился почти вдвое, еще больше ужался в апреле, а в мае и вовсе снизился до 99,6 млрд рублей. Что вполне объяснимо: регулятор ввел валютные ограничения для стабилизации рынка — в частности, по сумме перевода за рубеж, снятию наличных иностранных денег, а также ввел комиссию за покупку валюты на бирже через брокеров.
Но с постепенной либерализацией в этом сегменте в июне переводы на зарубежные счета снова увеличились до 266,1 млрд рублей. Этот тренд продолжился и в III квартале. На его заре ЦБ фактически снял ограничения на перевод валюты за рубеж, увеличив с 1 июля этого года ежемесячный лимит до $1 млн.