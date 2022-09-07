Путин допустил ограничение вывоза зерна с Украины

Российский президент сообщил, что в рамках всемирной программы ООН, которая помогает нуждающимся странам, было загружено всего два корабля, которые вывезли из Украины 67 тыс. т из 2 млн т зерна. «Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны. Как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжат обманывать», — убежден Владимир Путин.
По его мнению, «при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать». Это способно привести «к небывалой гуманитарной катастрофе», считает господин Путин. «Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции господином Эрдоганом», — уточнил президент РФ.
22 июля Россия и Украина при участии Турции и ООН договорились о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Благодаря этой сделке к концу августа Украина экспортировала уже 1 млн т продовольствия. МИД РФ говорил, что география следования судов с продовольствием из украинских портов не согласуется с ранее заявленной руководством ООН целью помочь нуждающимся странам Африки и Азии.