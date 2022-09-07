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13:58 (мск), источник: ТАСС

В ЕС заявили, что в 2022 году уже получили от США 40 млрд куб. м газа

За весь 2021 год Европе было передано 22 млрд куб. м, рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Евросоюз получил от США за период с января по август 2022 года 40 млрд кубометров газа, тогда как за весь 2021 год поставки составили 22 млрд кубометров. Об этом написала в Twitter в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«В этом году с января по август мы получили более 40 млрд кубометров. Таким образом, дополнительные 15 млрд кубометров СПГ, согласованные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом, уже направлены», — написала она.

Еврокомиссия с 2020 года пытается максимально заместить российский трубопроводный газ сжиженным природным газом, в частности американского происхождения, цена на который превышает российский газ в разы. В 2021 году ЕС закупил у России свыше 150 млрд кубометров газа.

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