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14:18 (мск), источник: © РИА Новости

Австрия на полтора года заморозит цены на электричество

ВЕНА, 7 сен — РИА Новости. Австрия на 1,5 года «заморозит» цены на электричество, предположительно, с 1 декабря и до 30 июня 2024 года, сообщил в среду канцлер республики Карл Нехаммер.

Источник: Reuters

Решение о снижении стоимости электроэнергии будет принято в среду, однако анонсировано еще в конце июля. Предполагалось, что оно начнет работать уже с осени.

«Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию», — сообщил Нехаммер на пресс-конференции по итогам заседания кабмина.

Мера предполагает частичную компенсацию правительством затрат населения на электроэнергию в рамках потребления 2900 кВтч, выше этого предела компенсация не предусмотрена. Таким образом, домохозяйство сможет сэкономить в районе 500 евро в год.

Ожидается, что мера уже отразится в счетах за электроэнергию с 1 декабря и будет действовать до 30 июня 2024 года.

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