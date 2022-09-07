Австрия на полтора года заморозит цены на электричество

Решение о снижении стоимости электроэнергии будет принято в среду, однако анонсировано еще в конце июля. Предполагалось, что оно начнет работать уже с осени.
«Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию», — сообщил Нехаммер на пресс-конференции по итогам заседания кабмина.
Мера предполагает частичную компенсацию правительством затрат населения на электроэнергию в рамках потребления 2900 кВтч, выше этого предела компенсация не предусмотрена. Таким образом, домохозяйство сможет сэкономить в районе 500 евро в год.
Ожидается, что мера уже отразится в счетах за электроэнергию с 1 декабря и будет действовать до 30 июня 2024 года.