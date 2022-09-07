Home Credit продал все активы в России и заявил об уходе с рынка

Группа продала оставшуюся долю в размере 49,5%, «полный контроль» переходит «группе инвесторов», которая ранее приобрела 50,5% в HCFB. «Результатом всей сделки является выход PPF и группы Home Credit с российского банковского рынка», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сделка проведена в соответствии с требованиями российского законодательства, и на условиях преемственности для сотрудников и клиентов.
PPF Group в мае сообщила, что подписала соглашения о продаже своих активов и дочерних компаний в России группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи».
В конце мая в рамках первого этапа сделки инвесторы выкупили по 49,5% акций в «Хоум кредит страхование» и микрокредитной компании «Купи не копи». Как пояснял тогда Тырышкин «Интерфаксу», из-за большого количества условий сделка по продаже активов HCFB «растянутая».
В октябре 2021 г. «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит». Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета. «Ведомости» писали об интересе к сделке венгерской OTP Group, которой в России принадлежит дочерний «ОТП банк» и микрофинансовая компания «ОТП финанс».