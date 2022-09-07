ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в России

«Поэтому при сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента», — говорится в докладе Банка России.
Как отмечает Центробанк, динамика экономической активности в России «остается неоднородной и неустойчивой из-за высокой неопределенности». Однако за июль и август ЦБ зафиксировал «расширение деловой активности в российской экономике в целом».
Аналитики Банка России обращают внимание на усиление инфляционного давления. «Это означает, что текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность», — сообщил ЦБ. Это связано с ослаблением «эффекта переноса» от укрепления рубля, оживлением спроса потребителей из-за более выгодных условий кредитования и снижения склонности к сбережению.