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21:47 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в России

Банк России выпустил бюллетень «О чем говорят тренды» (.pdf). В нем регулятор спрогнозировал постепенное снижение производства товаров, которые зависят от импорта, сократившегося из-за санкций. Этот процесс будет идти вместе со снижением качества этих товаров, прогнозирует ЦБ.

Источник: Reuters

«Поэтому при сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента», — говорится в докладе Банка России.

Как отмечает Центробанк, динамика экономической активности в России «остается неоднородной и неустойчивой из-за высокой неопределенности». Однако за июль и август ЦБ зафиксировал «расширение деловой активности в российской экономике в целом».

Аналитики Банка России обращают внимание на усиление инфляционного давления. «Это означает, что текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность», — сообщил ЦБ. Это связано с ослаблением «эффекта переноса» от укрепления рубля, оживлением спроса потребителей из-за более выгодных условий кредитования и снижения склонности к сбережению.

Анастасия Ларина

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