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09:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Китай наращивает закупку российского сырья, но не поставки оборудования

За восемь месяцев 2022 года российский экспорт в Китай вырос на 50% (до $72,9 млрд), тогда как импорт из этой страны — лишь на 8,5% (до $44,2 млрд), свидетельствуют данные бюро таможенной статистики КНР. В итоге профицит торговли с Китаем за год вырос вчетверо — в основном за счет наращивания Россией поставок сырья и энергоносителей в рамках «поворота на Восток». Ускорения встречных поставок китайского оборудования, необходимого РФ для импортозамещения, судя по выступлению представителя КНР на Восточном экономическом форуме, России в условиях санкций ждать не приходится.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В августе торговля РФ с Китаем продемонстрировала ускорение — российский экспорт в страну вырос на 59% в годовом измерении (после 49% в июле), поставки из КНР в РФ увеличились на 26,5% после июльских 22%.

В целом за восемь месяцев российский экспорт в Китай вырос на 50% (до $72,9 млрд), импорт из этой страны — на 8,5% (до $44,2 млрд).

В итоге профицит в торговле с Китаем составил $28,7 млрд, увеличившись за год вчетверо (с $7,3 млрд).

Общий объем всего экспорта КНР за восемь месяцев составил $2,375 трлн (рост на 13,5%), импорта — $1,815 трлн (плюс 4,6%). Доля России в торговом обороте КНР, таким образом, составила 2,75%. При этом доля поставок из РФ в общем китайском импорте с начала года выросла до 4% (2,9% в 2021 году), доля поставок в Россию в экспорте КНР сократилась до 1,9% (2% в 2021 году).

Таким образом, для России значимость Китая как главного торгового партнера только растет: если в 2002 году на КНР приходилось 5% российского импорта, то в 2021-м — 25%. В выпущенном к ВЭФ обзоре фонда «Росконгресс» отмечается, что «планомерный рост доли как по импорту, так и по экспорту в свете текущей масштабной перестройки внешней торговли России дает все основания прогнозировать дальнейшее расширение присутствия Китая». По словам Владимира Путина на пленарном заседании форума в среду, 7 сентября, порога в $200 млрд товарооборот с КНР может достичь уже в этом году.

Однако структура экспорта России в Китай — одна из наименее диверсифицированных среди всех торговых партнеров России, отмечается в обзоре «Росконгресса».

Товары 27-й группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (нефть, нефтепродукты, газ, каменный уголь, бурый уголь и др.) составляют 68% в стоимостном выражении объема поставок и 78% — в количественном, при этом «физический товаропоток российских энергоносителей в Китай стабильно расширяется».

Значимыми для КНР российскими товарами является продукция низких переделов: по данным на 2021 год, это мороженая рыба — 29,6% всего ее импорта КНР, удобрения (28%), лесоматериалы (16,7%).

На российскую нефть приходилось 16% ее закупок Китаем — и очевидно, что сейчас эта доля растет.

Китай же интенсифицировать свои поставки в РФ не спешит. «Нередки случаи крайне осторожного отношения китайских банков к клиентам из России», — пояснил в среду выступавший на ВЭФ торгпред РФ в КНР Алексей Дахновский. «Понимая истоки такого подхода, тем не менее убеждены, что и России, и Китаю необходимо интенсифицировать соответствующую работу… вести дело к созданию трансграничного платежного механизма, неподвластного недружественным санкциям», — сказал торгпред.

Отметим, что председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу (третий по рангу чиновник в неофициальной иерархии руководителей КНР) в ходе сессии ВЭФ в основном говорил о развитии регионального сотрудничества с Дальним Востоком и о том, что «нужно устранить торговые барьеры, обеспечить безопасное и бесперебойное функционирование производственно-сбытовых цепочек», «создавать более устойчивые, безопасные и свободные условия для инвестиций и торговли и тем самым придать новый импульс экономической глобализации». Для этого китайский чиновник призывал «придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, отказаться от игры с нулевой суммой и менталитета холодной войны».

Косвенным подтверждением того, что сопоставимого с ростом российского экспорта ускорения поставок китайского оборудования в РФ не наблюдается, могут служить и выводы аналитиков департамента исследований и прогнозирования ЦБ из опубликованного в среду исследования «О чем говорят тренды»: постепенное снижение производства товаров, зависимых от инвестиционного импорта, который сократился из-за внешних ограничений, для России пока выглядит более реальным сценарием, чем активное импортозамещение.

Олег Сапожков

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