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05:47 (мск), источник: Известия

Маркировка пива в России может начаться с 1 марта 2023 года

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила принять ряд серьезных мер по борьбе с некачественным алкоголем. Документ с поручениями за подписью руководителя комиссии главы МВД РФ Владимира Колокольцева есть в распоряжении «Известий». Одним из них должна стать маркировка пива и пивной продукции.

Источник: РИА "Новости"

В частности, Минпромторгу и Росалкогольрегулированию поручено проработать вопрос «введения с 2023 года маркировки пива и пивной продукции средствами идентификации с 1 марта». О проведенной работе министерство и ведомство должны проинформировать комиссию до 25 января следующего года.

«Изготовление и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смертности населения, повышает риск увеличения количества совершаемых правонарушений», — говорится в решении правительственной комиссии.

Несмотря на принимаемые меры, на рынке алкогольной продукции по-прежнему присутствует теневой сегмент, а его непосредственные участники пытаются адаптироваться под текущее госрегулирование, напоминают авторы документа, подлинность которого «Известиям» подтвердили в МВД.

В решении правительственной комиссии уточняется: за период с 2012 по 2021 год на территории России было зарегистрировано 470,3 тыс. случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Из них 124, 8 тыс. завершились летальным исходом. Причем, как отмечается документе, за прошедший год их число выросло на 13,6%.

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