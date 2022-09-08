Маркировка пива в России может начаться с 1 марта 2023 года

В частности, Минпромторгу и Росалкогольрегулированию поручено проработать вопрос «введения с 2023 года маркировки пива и пивной продукции средствами идентификации с 1 марта». О проведенной работе министерство и ведомство должны проинформировать комиссию до 25 января следующего года.
«Изготовление и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смертности населения, повышает риск увеличения количества совершаемых правонарушений», — говорится в решении правительственной комиссии.
Несмотря на принимаемые меры, на рынке алкогольной продукции по-прежнему присутствует теневой сегмент, а его непосредственные участники пытаются адаптироваться под текущее госрегулирование, напоминают авторы документа, подлинность которого «Известиям» подтвердили в МВД.
В решении правительственной комиссии уточняется: за период с 2012 по 2021 год на территории России было зарегистрировано 470,3 тыс. случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Из них 124, 8 тыс. завершились летальным исходом. Причем, как отмечается документе, за прошедший год их число выросло на 13,6%.