Нефтегазовые доходы России выросли почти в полтора раза

«Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину», — сказал глава правительства, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
Он добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но их инициаторы не добились цели и не смогли подорвать финансовую стабильность страны. По его словам, этому помешали действия российского руководства, в частности, план первоочередных действий, включивший в себя более трехсот мероприятий.
«Конечно, свою позитивную роль сыграл и фундамент, созданный в нашей стране в предыдущие годы. В нулевых, в две тысячи десятых, и в период борьбы с ковидом. Это накопленный денежный резерв. Сформированная собственная финансовая инфраструктура, позволяющая проводить все платежи внутри страны — как бизнеса, так и частных лиц. Мы поддержали граждан, а они — внутренний спрос», — добавил Мишустин.
Все это, указал он, свело на нет попытки остановить операционную деятельность предприятий.
«Они продолжают работать, постепенно перестраивая свои логистические и товарные цепочки. Проекты реализуются, люди сохраняют рабочие места, получая заработную плату», — резюмировал он.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.