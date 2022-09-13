«Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов

«С 1 ноября мы перейдем на отечественную систему бронирования», — сказал Александровский.
«Ростех» в мае заявил, что готов экстренно — в течение 24 часов — подключить «Аэрофлот» и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены на фоне санкций. Госкорпорация также сообщала, что «Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
ВЭФ проходит 5—8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.