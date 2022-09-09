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06:04 (мск), источник: ТАСС

Guardian: для замены банкнот с изображением Елизаветы II понадобится не менее двух лет

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Процесс замены находящихся в обращении британских банкнот, на которых размещен портрет Елизаветы II, на новые с изображением короля Карла III займет не менее двух лет. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian.

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Источник: Reuters

Издание напоминает, что для изъятия из обращения бумажных банкнот номиналом 50 фунтов и их замены на полимерные Банку Англии понадобилось 16 месяцев. При этом сейчас в обращении находится 4,5 млрд банкнот с изображением Елизаветы II на общую сумму 80 млрд фунтов стерлингов. Чтобы заменить их на альтернативные банкноты с изображением нового монарха, потребуется, вероятно, не менее двух лет, резюмирует газета.

Ранее Банк Англии сообщил, что планирует заменить монеты и банкноты, на которых изображена Елизавета II. Этот процесс должен затронуть не только Великобританию, но и Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх.

Букингемский дворец 8 сентября объявил о смерти Елизаветы II. Королева, правившая 70 лет и семь месяцев — дольше всех в истории Великобритании, — умерла в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. Из-за смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, в Великобритании с 9 сентября объявили 10-дневный траур.

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