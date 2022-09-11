Аналитик назвал «букет» факторов, которые сыграют против рубля

Аналитик отметил, что на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю, при этом предпринимая попытки начать восходящее движение. Он считает, что в рамках предстоящей недели основные мировые валюты вновь предпримут попытку перехода к полноценному росту, и курс доллара закрепится выше 60,7 рубля: это связано с возможным установлением цены нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель. Кроме того, инвесторы ожидают заседание ЦБ, на котором регулятор снизит ключевую ставку.
По прогнозам аналитика, в среднесрочной перспективе неизбежно ослабление национальной валюты.
«Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70−75 рублей», — подытожил Зварич.