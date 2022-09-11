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05:39 (мск), источник: © РИА Новости

Аналитик назвал «букет» факторов, которые сыграют против рубля

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

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Источник: © РИА Новости

Аналитик отметил, что на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю, при этом предпринимая попытки начать восходящее движение. Он считает, что в рамках предстоящей недели основные мировые валюты вновь предпримут попытку перехода к полноценному росту, и курс доллара закрепится выше 60,7 рубля: это связано с возможным установлением цены нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель. Кроме того, инвесторы ожидают заседание ЦБ, на котором регулятор снизит ключевую ставку.

По прогнозам аналитика, в среднесрочной перспективе неизбежно ослабление национальной валюты.

«Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70−75 рублей», — подытожил Зварич.

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