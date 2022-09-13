00:14 (мск), источник: Известия
До сих спор: ТЦ подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria’s Secret
Сколько могут отсудить моллы и как это скажется на покупателях.
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Торговые центры стали массово подавать иски к брендам, заявившим об уходе из России или приостановившим работу. В частности, арендодатели обратились в суд по поводу договоров с Victoria’s Secret, Uniqlo, Adidas, Nike. Шесть дел заведено в отношении H&M (последнее — в августе), хотя магазины ритейлера сейчас открылись и продолжают работать. О наличии исков свидетельствуют данные базы «Спарк», с которыми ознакомились «Известия».
По словам экспертов, нынешние разбирательства — только начало, ТЦ подадут в суд и на другие иностранные компании. На освободившихся площадях осенью-зимой могут открыться магазины отечественных брендов, универмаги, центры развлечений или даже МФЦ, клиники или спортивные секции, уверены участники рынка.
Остановка по требованию
Торговые центры стали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые весной приостановили свою работу. Согласно данным базы «Спарк», суды завели уже 14 дел в категории «исполнение обязательств по договорам аренды», ответчиками по которым выступают H&M, Victoria’s Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и другие бренды. Суммы исковых требований разные: от 57 тыс. рублей до 55 млн. «Известия» направили запросы в перечисленные компании.
Все торговые центры просят взыскать с ритейлеров штрафы за «неосуществление коммерческой деятельности и убытки по неоплате арендной платы», следует из судебных документов, размещенных в «Спарке».
На H&M заведено шесть дел, последнее — в августе этого года (хотя магазины бренда начали возобновлять работу со 2 августа) по иску ТЦ «Реутов парк» (OOO «Альфа-Ком»), на 11,9 млн рублей.
— Хотя бренд открыл магазины, стороны сейчас находятся в процессе переговоров и обсуждения условий расторжения договоров. Арендодатели хотят компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за период закрытия. Также есть случаи, когда арендодатели включают в размер штрафных санкций недополученную арендную плату за будущий период, — пояснила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE. XP Надежда Цветкова.
Впрочем, в такой схеме есть риск того, что помещение будет под обременением на время суда, и его нельзя будет сдать другому арендатору, отметила эксперт.
На Nike в начале сентября подал в суд ТЦ «Южный полюс» (ЗАО «Символ») — арендатор хочет взыскать 1,6 млн. К Uniqlo есть два иска от одной компании — ТРК «Красный кит» (OOO «Просперити»): на 1,3 млн и на 1,8 млн рублей. По первому уже вынесено решение о выплате компенсации в 61 тыс., его обжалуют в Десятом арбитражном апелляционном суде.
Как ранее писали «Известия», торговые центры массово подавали иски и к компаниям группы Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие) — заведено 32 дела, свидетельствуют данные базы «Спарк». В числе самых дорогих споров — претензия от самарского ТЦ, который требует от «Зара СНГ» более 512 млн рублей.
Через суд ТЦ пытаются покрыть хотя бы часть упущенных выгод, считает президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко. Подобные иски в дальнейшем будут получать и другие иностранные игроки, которые приостановили работу своих магазинов, добавил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. При это перспективы выиграть дела у моллов практически стопроцентные, уверен адвокат Адвокатской палаты Московской области Денис Фролов.
Действия ТЦ в отношении к пока еще работающих, но готовящимся к уходу магазинов, скорее всего, мотивированы отсутствием договоренностей о выходе из договора, сказал Дмитрий Москаленко.
— С одной стороны, материнские компании дали компаниям четкие посылы свернуть бизнес в России. С другой, у большинства игроков остались товарные остатки в большом объеме, которые необходимо реализовать, — отметил Владимир Кузнецов.
На первом этапе
По словам экспертов, судебные иски — первый шаг к смене представленных в ТЦ магазинов.
— В большинстве случаев арендаторы, которые приняли решение покинуть Россию, уже не платят за аренду, но продолжают занимать помещения. В этом случае интерес арендодателей заключается в том, чтобы сначала получить деньги за убытки и штрафы, а далее расторгать договоры и освобождать неэффективные помещения для сдачи другим компаниям, — считает Владимир Кузнецов.
Впрочем, у Надежды Цветковой другая информация. По ее словам, все компании, приостановившие деятельность, продолжают частично выполнять обязательства по контрактам.
Но ТЦ действительно заинтересованы в новых арендаторах, подтвердил основатель ГК «Портновская мануфактура Shishkin» Дмитрий Шишкин. По его словам, пока значительные площади пустуют, в моллах гораздо меньше посетителей.
— Трафик ТЦ сильно упал из-за простоев магазинов, согласен владелец российского бренда одежды I Am Studio Олег Воронин. — После расторжения договоров с иностранными компаниями ТЦ планируют разделить площади их больших торговых залов на магазины меньшего формата.
По оценке предпринимателя, совокупно в одном только столичном «Авиапарке» освобождается порядка 10 тыс. кв. м.
Осенью-зимой на площадях, которые занимали западные ритейлеры, откроются новые бренды, появятся новые концепции развлечений и универмагов, часть помещений могут отдать под МФЦ, клиники, спортивные секции, считает директор по развитию Retail Profile Александра Котова.
Вера Кузьмина