Россия планирует сохранить порог беспошлинного ввоза товаров в €1 тыс

«РФ планирует продление до 1 июля 2023 года нормы о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до €1 тыс. для личного пользования, — сказал собеседник агентства. — В соответствии с действующим регламентом Евразийского экономического союза в данный момент готовится соответствующее обращение заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Евразийскую экономическую комиссию для включения этого вопроса в повестку дня ближайшего заседания Совета ЕЭК 23 сентября 2022 года».
Как уточнил Матвеев, сохранение указанного порога поможет удовлетворить спрос на импортные потребительские товары, которые приобретаются самостоятельно — на маркетплейсах в зарубежных магазинах или ввозятся в багаже.
Ранее сообщалось, что совет ЕЭК одобрил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли с €200 до €1 тыс. на период до 1 октября текущего года. Речь идет о ввозе товаров для физических лиц. Если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее €2 за 1 кг, отмечала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.