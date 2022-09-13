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10:32 (мск), источник: ТАСС

Россия планирует сохранить порог беспошлинного ввоза товаров в €1 тыс

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия планирует продлить до 1 июля 2023 года норму о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до €1 тыс. для личного пользования, вице-премьер РФ Алексей Оверчук готовит соответствующее обращение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь зампреда правительства Андрей Матвеев.

Источник: РИА "Новости"

«РФ планирует продление до 1 июля 2023 года нормы о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до €1 тыс. для личного пользования, — сказал собеседник агентства. — В соответствии с действующим регламентом Евразийского экономического союза в данный момент готовится соответствующее обращение заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Евразийскую экономическую комиссию для включения этого вопроса в повестку дня ближайшего заседания Совета ЕЭК 23 сентября 2022 года».

Как уточнил Матвеев, сохранение указанного порога поможет удовлетворить спрос на импортные потребительские товары, которые приобретаются самостоятельно — на маркетплейсах в зарубежных магазинах или ввозятся в багаже.

Ранее сообщалось, что совет ЕЭК одобрил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли с €200 до €1 тыс. на период до 1 октября текущего года. Речь идет о ввозе товаров для физических лиц. Если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее €2 за 1 кг, отмечала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

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