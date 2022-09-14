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05:56 (мск), источник: Life.ru

Европейские хранилища газа полностью опустеют уже к февралю

Уже в начале февраля 2023 года газовые хранилища Европы могут опустеть, такое предупреждение содержится в материале испанской газеты La Vanguardia. По данным издания, 160 газовых хранилищ в 18 странах, с заполненностью в почти 83% будет достаточно лишь для обеспечения 21% годового потребления в странах-членах Евросоюза.

Источник: Reuters

Европейские хранилища газа полностью опустеют уже к февралю.

Европейские власти сейчас должны решить сложную задачу: им предстоит придумать, как растянуть нынешние запасы газа на всю зиму. Придётся сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предполагает La Vanguardia.

«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объёме», — пишет газета.

Её эксперты усомнились в том, удастся ли ЕС достичь целей по сокращению потребления газа и обладает ли он инфраструктурой для того, чтобы распределять ресурсы между нуждающимися странами. Специалисты предупреждают, что в случае провала могут пошатнуться основы Евросоюза.

Ранее старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза заявил, что страны Европы, лишившись привычных поставок российского газа, столкнулись с долгосрочным энергетическим кризисом и теперь катятся в средневековье.

Дмитрий Алексиевич

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