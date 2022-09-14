Еврокомиссар считает, что потолок цен на газ РФ не имеет большого смысла

«Потолок цен на российский газ не имеет особого смысла, поскольку нам уже удалось почти не зависеть от Москвы, мы можем обходиться [без российского газа]», — сказал он.
Еврокомиссар указал, что в отношении общих ограничений цен на энергоресурсы обсуждают разные варианты. «Это сложная тема, в экономике установление потолка цен не всегда функционально. Нужно понять, насколько страны Южной Европы и северные страны, такие как Норвегия, готовы к ограничениям цен на газ, поступающий по трубопроводам. <…> Нужно время для обсуждения лучшего решения», — пояснил Бретон.
«Я умеренно оптимистичен. У нас есть стратегия, и спустя пять месяцев мы видим нашу способность обеспечивать энергоснабжение», — добавил он.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен должна 14 сентября представить план ЕС по борьбе с ростом цен на электроэнергию. Как отмечает издание, итоговый текст документа может измениться, но его проект отражает сомнения Еврокомиссии относительно возможности заручиться поддержкой достаточного количества стран ЕС в вопросе ограничения цен на российский газ. Против такого шага выступили крупные импортеры российского газа — Венгрия, Словакия и Австрия. Ряд стран, включая Францию и Польшу, хотят ограничить цены на газ от всех поставщиков. Нидерланды и Дания высказались против любых ограничений.
По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, Еврокомиссия считает важным ввести потолок цен именно на российский газ «в связи с агрессией России против Украины», при этом в Брюсселе опасаются, что введение потолка цен на СПГ «может подорвать безопасность поставок».