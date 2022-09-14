09:11 (мск), источник: © РИА Новости
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 22 сентября, сообщает Росавиация.
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«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.