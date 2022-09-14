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09:11 (мск), источник: © РИА Новости

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 22 сентября, сообщает Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

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