Samsung может вернуться в Россию до конца года

«Южнокорейская компания может возобновить продажи уже в октябре», — сказал «Известиям» другой источник, близкий к крупному ритейлеру.
О вероятности возвращения Samsung знают и на сером рынке. По словам представителя одного из интернет-магазинов, в компании сейчас не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники, из-за того что скоро могут возобновиться официальные поставки.
Как отметил еще один источник «Известий», близкий к компании, поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, что не так давно южнокорейский бренд обновил российский сайт. Теперь на нем представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.
«Это можно трактовать как угодно, но это позитивный знак», — согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В Samsung «Известиям» сказали, что не комментируют информацию о возобновлении работы в России.
«Компания была вынуждена приостановить продажи устройств под внешним давлением. Об окончательном уходе из России Samsung никогда не заявляла, поэтому возобновление продаж и поставок корейских устройств — просто вопрос времени», — считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.