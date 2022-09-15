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03:57 (мск), источник: Известия

Samsung может вернуться в Россию до конца года

Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца нынешнего года, сообщил «Известиям» источник, близкий к компании. По его словам, речь в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина.

Источник: Depositphotos

«Южнокорейская компания может возобновить продажи уже в октябре», — сказал «Известиям» другой источник, близкий к крупному ритейлеру.

О вероятности возвращения Samsung знают и на сером рынке. По словам представителя одного из интернет-магазинов, в компании сейчас не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники, из-за того что скоро могут возобновиться официальные поставки.

Как отметил еще один источник «Известий», близкий к компании, поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, что не так давно южнокорейский бренд обновил российский сайт. Теперь на нем представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

«Это можно трактовать как угодно, но это позитивный знак», — согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В Samsung «Известиям» сказали, что не комментируют информацию о возобновлении работы в России.

«Компания была вынуждена приостановить продажи устройств под внешним давлением. Об окончательном уходе из России Samsung никогда не заявляла, поэтому возобновление продаж и поставок корейских устройств — просто вопрос времени», — считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

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