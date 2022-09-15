В России прогнозируют значительное увеличение экспорта зерновых

«Теоретически РФ в этом году может вывести 58 млн т. Но это произойдет в том случае, если в мире сложится позитивная конъюнктура. Пока в реальности мы видим немного другую картину. В течение первых месяцев вывоз идет ниже графика, поэтому пока остается актуальным вопрос, дотянется ли экспорт до почти 60 млн т в этом сезоне. Ситуация в мире подталкивает стоимость всей продукции вниз», — отметил он.
Это связано с тем, что на рынок начал поступать новый сбор, плюс кризис, который был связан с заблокированным зерном на Украине, миновал, добавил эксперт.
Он рассказал, что в этом году зерновые вывозят в Иран, Египет, Турцию и Саудовскую Аравию — эти страны стали основными направлениями российского экспорта. По оценкам Дмитрия Рылько, на долю отечественной продукции в структуре мирового рынка приходится 20%.
В этом году урожайность зерновых культур выше прошлогодней — уже сейчас внутренние потребности страны обеспечены, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. Ранее ведомство давало оценку сбора зерновых в 130 млн т. Из них 50 млн т, по прогнозу, могли вывезти в другие страны. Но окончательная оценка урожая в этом году появится после завершения сезонных полевых работ. Ее будут корректировать в зависимости от агрометеорологических условий.