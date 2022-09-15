Хуснуллин допустил привлечение на стройки осужденных по нетяжелым экономическим статьям

«Там не совсем шли на работу заключенные, потому что, если они переходили на исправительные работы, у них не было возможности получить условно-досрочное освобождение. Сейчас в Минюст внесена поправка законодательная по нашей инициативе. Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — сказал Марат Хуснуллин журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Также, по его словам, к стройкам в России могут привлечь 20−50 тыс. рабочих из Северной Кореи. В августе он заявлял, что производительность рабочих из КНДР в 2,5 раза выше, чем у российских.
Председатель правления «Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности» Сергей Быстров сообщал в августе, что в рамках эксперимента с ФСИН было создано 114 исправительных центров. Туда привлекли более 5 тыс. заключенных. По информации «Ъ», в мае 2021 года первых 600 заключенных начали привлекать на строительство БАМа.