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12:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм

Прокуратура штата Калифорния подала в суд Сан-Франциско иск против корпорации Amazon, обвинив ее в монополизме. Правоохранители считают, что компания препятствует рыночной конкуренции, что привело к росту цен в штате и противоречит калифорнийским законам о честной конкуренции.

Источник: AP 2022

По мнению прокуратуры, Amazon избегает честной ценовой конкуренции с другими интернет-магазинами. Корпорация требует от торговцев, работающих на своей платформе, заключать соглашения, по которым они подвергаются наказанию, если будут продавать свои продукты в других местах дешевле, чем на Amazon.

По мнению прокурора Роба Бонты, такие соглашения сдерживают конкуренцию на рынке, заставляя многих торговцев продавать свои товары в других местах по завышенным ценам. Прокуратура полагает, что такие действия Amazon совершает «благодаря своему доминирующему положению на рынке, что в конечном счете вредит не только бизнесу, но и потребителям».

«Долгие годы пользователям Amazon приходилось платить больше из-за антиконкурентных приемов, используемых при заключении контрактов, — подчеркнул прокурор Бонта.— Amazon принуждал торговцев искусственно завышать цены, зная, что они не могут себе позволить отказаться от работы с Amazon. Таким образом другие интернет-магазины, где работали эти же торговцы, не могли себе позволить конкурировать с Amazon по ценам. Поэтому потребители шли на Amazon, полагая, что это единственное место, где они могут все купить. Это только усиливает рыночное доминирование Amazon, позволяя корпорации предъявлять неприемлемые требования торговцам».

В своем иске прокуратура Калифорнии хочет, чтобы суд запретил Amazon заключать такие соглашения и назначил специальную комиссию, которая будет следить за соблюдением правил конкуренции в корпорации. Прокуратура также просит суд определить размер штрафа, который должна выплатить корпорация за нарушение местных законов о защите конкуренции.

Евгений Хвостик

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