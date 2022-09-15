Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм

По мнению прокуратуры, Amazon избегает честной ценовой конкуренции с другими интернет-магазинами. Корпорация требует от торговцев, работающих на своей платформе, заключать соглашения, по которым они подвергаются наказанию, если будут продавать свои продукты в других местах дешевле, чем на Amazon.
По мнению прокурора Роба Бонты, такие соглашения сдерживают конкуренцию на рынке, заставляя многих торговцев продавать свои товары в других местах по завышенным ценам. Прокуратура полагает, что такие действия Amazon совершает «благодаря своему доминирующему положению на рынке, что в конечном счете вредит не только бизнесу, но и потребителям».
«Долгие годы пользователям Amazon приходилось платить больше из-за антиконкурентных приемов, используемых при заключении контрактов, — подчеркнул прокурор Бонта.— Amazon принуждал торговцев искусственно завышать цены, зная, что они не могут себе позволить отказаться от работы с Amazon. Таким образом другие интернет-магазины, где работали эти же торговцы, не могли себе позволить конкурировать с Amazon по ценам. Поэтому потребители шли на Amazon, полагая, что это единственное место, где они могут все купить. Это только усиливает рыночное доминирование Amazon, позволяя корпорации предъявлять неприемлемые требования торговцам».
В своем иске прокуратура Калифорнии хочет, чтобы суд запретил Amazon заключать такие соглашения и назначил специальную комиссию, которая будет следить за соблюдением правил конкуренции в корпорации. Прокуратура также просит суд определить размер штрафа, который должна выплатить корпорация за нарушение местных законов о защите конкуренции.