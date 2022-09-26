20:14 (мск),
Где бесплатно учиться бизнесу в Москве
Как столица помогает начинающим и действующим предпринимателям развивать свое дело и где можно бесплатно прокачать необходимые бизнес-навыки, читайте в нашем материале.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Чтобы развивать собственное дело, предпринимателям зачастую не хватает опыта и знаний. И здесь на помощь приходит МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы), который предоставляет бесплатную комплексную поддержку в сфере образования как действующим предпринимателям и самозанятым, так и тем, кто только планирует начать свое дело и находится на этапе проработки идеи.
Руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов выделяет важность и актуальность бизнес-обучения в МБМ: «Наши образовательные проекты направлены на то, чтобы предприниматели могли максимально быстро адаптироваться к тенденциям рынка и продолжать развитие своего дела. Именно поэтому программы мероприятий и курсов МБМ постоянно обновляются с учетом современных трендов, чтобы предложить участникам максимум полезной и актуальной информации».
Какие же бесплатные образовательные проекты МБМ доступны опытным предпринимателям и новичкам в сфере бизнеса?
Еженедельно как онлайн, так и офлайн МБМ проводит десятки вебинаров, семинаров, конференций и мастер-классов. На них затрагиваются важные для каждого предпринимателя вопросы: от личной и профессиональной эффективности до финансовой грамотности. Эти мероприятия абсолютно бесплатны и доступны любому желающему.
О том, как вебинары МБМ помогают в развитии бизнеса, рассказал Андрей Савостьянов, дизайнер интерьеров, 3D визуализатор и педагог курса Adobe Photoshop:
«На раннем этапе развития бизнеса я не знал об обучении, которое предоставляет начинающим предпринимателям МБМ. Зато позднее, ознакомившись с возможностями портала, я часто стал посещать вебинары МБМ и использовать в работе многое, что изучаю там. К примеру, было очень сложно в начале разобраться во всех правовых аспектах открытия своего дела, зато сейчас юридические тонкости я изучаю на онлайн-встречах».
Кроме того, с прошлого года МБМ начал применять многоуровневый формат бизнес-обучения, который объединяет под одной тематикой крупное входное мероприятие и онлайн-курс, состоящий из нескольких вебинаров. Такой подход помогает более широко осветить тему, раскрыть ее с разных сторон и ответить на большее число вопросов, волнующих предпринимателей. В этом году уже было охвачено 9 тем, в их числе: самозанятость, маркетинг, финансы, бухгалтерия и налоги, госзакупки и другие.
Постоянная участница деловых мероприятий МБМ и владелица кофейни KAPUCH Маргарита Эйлер поделилась, как ей помогло такое обучение:
Мне были особенно полезны вебинары по женскому предпринимательству, управлению финансами и антикризисным решениям. Знания, которые я там получила, помогли решить многие вопросы, которые я не продумала и не изучила заранее.
Популярностью пользуется программа «Прокачай свой бизнес вместе с наставниками». В этом формате предприниматели в течение 2 месяцев с помощью наставников работают над улучшением бизнес-показателей, ищут «узкие места» в работе бизнеса и способы их устранения. Участники первых потоков этого года уже добились впечатляющих результатов. Сергей Шарапов, владелец строительного бизнеса, сделал ABCDX-сегментацию клиентов, запустил продажи в WhatsApp, где 30 постов сгенерировали 10 сделок на сумму более чем 180 млн рублей, а основательница студии живописи Ocean Екатерина Мельникова добилась роста среднего чека на 15%.
Также в этом году появился новый формат мероприятий — «Нетворкинг-марафон». В его рамках участники могут находить деловых партнеров и клиентов, обмениваться опытом и строить бизнес-связи на самом мероприятии. Марафон проходит на протяжении всего года.
Те, кто хочет начать свое дело, но не знает, с чего начать и как развиваться дальше, могут присоединиться к «Стартап-школе МБМ». Во время пятидневного обучающего курса эксперты делятся своим опытом и помогают развивать практические бизнес-навыки, а участники изучают азы открытия и ведения собственного дела. С 2020 года «Стартап-школа МБМ» доступна как онлайн, так и офлайн.
Владелец бренда меховой одежды Pop-off fur Алексей Попов отмечает полезность курса:
Я проходил онлайн-поток «Стартап-школы МБМ» и получил там необходимую основу для старта бизнеса. Профессиональные бизнес-тренеры и эксперты в области предпринимательства поделились опытом и дали рекомендации по организации ведения своего дела.
«Онлайн-Акселератор» — это бесплатный образовательный проект, который реализуется с 2019 года. Программа Акселератора состоит из 7 образовательных модулей, которые помогают постепенно выстроить бизнес: проработка идеи, команды, целевой аудитории, каналов продвижения, а также создание сайта, финансовый анализ, юнит-экономика, подготовка к презентации проекта. В каждом модуле по 3−4 видеоурока длительностью от 5 до 10 минут, так что время на обучение можно найти всегда. Как действующие, так и начинающие предприниматели учатся от нескольких недель до двух месяцев. Они самостоятельно поэтапно прорабатывают свою идею, изучая видеолекции, выполняя задания к ним и получая обратную связь и оценки от наставников.
Кроме того, у МБМ есть и специальная акселерационная программа для предпринимателей, занятых в различных отраслях. В нее входят обучающие мероприятия и консультации с экспертами, благодаря которым участники получают важные и полезные бизнес-компетенции и незаменимый опыт.
Участница «Акселератора сферы услуг МБМ» и основательница компании UMAMI TRAVEL Дарья Булачева поделилась своими впечатлениями от программы: «Главное, с чем мы шли на акселератор — это фокусировка и масштабирование проекта. Когда ты занимаешься своим делом, все задачи кажутся архиважными. Сложно выбрать, что нужно сделать в первую очередь. Это проблема фокусировки, с которой сталкиваются многие предприниматели. На акселераторе нам помогли взглянуть на наш бизнес со стороны и выделить основные “точки приложения усилия”, которые помогут кратно увеличить прибыль».
В 2021 году «Акселератор сферы услуг МБМ» был реализован в следующих направлениях: бытовые услуги, бьюти-индустрия, а также гостиничный бизнес, туризм и общественное питание.
Тем, кто ищет актуальные источники информации для развития бизнес-навыков, советуем заглянуть в раздел «Полезные материалы» на портале МБМ. Там представлены полезные книги, статьи, подкасты от бизнес-экспертов. Можно выбрать любой удобный для вас формат — все данные разделены на категории: «Смотрим», «Слушаем», «Читаем».
А еще в прошлом году на портале появился новый раздел с записями наиболее востребованных и популярных мероприятий МБМ. Каждый вебинар доступен в течение трех месяцев после публикации.
Если же вы не знаете, с чего начать обучение, и теряетесь в многообразии бесплатных мероприятий и программ МБМ, воспользуйтесь онлайн-инструментом «Индивидуальная траектория развития» (ИТР). Он позволяет пройти комплексное тестирование, которое поможет оценить уровень навыков, а также установить желаемую цель развития.
В зависимости от результатов тестирования ИТР предложит вам те курсы и мероприятия МБМ, которые будут наиболее актуальны.
Чтобы узнать еще больше об образовательной поддержке и воспользоваться всеми привилегиями московских предпринимателей, переходите на сайт mbm.mos.ru, регистрируйтесь в личном кабинете и прокачивайте себя и свой бизнес!
Реклама. ООО «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ТРЕЙД» ИНН 772845259