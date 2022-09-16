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11:59 (мск), источник: Газета.Ру

ИБ-эксперт Дворянский: мошенники начали обманывать россиян при помощи фейкового «кешбэка»

Киберпреступники придумали новую мошенническую схему для обмана россиян — их заманивают на фейковые маркетплейсы и сайты интернет-магазинов, обещая компенсировать суммы покупок и заплатить сверху бонусный «кешбэк». Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.

Источник: Газета.Ру

«Мобильным абонентам через SMS или мессенджеры начали приходить сообщения с предложением быстрого и абсолютно легального заработка. Для получения денег потенциальным жертвам мошенников предлагается покупать определенные группы товаров на заданную сумму на сайтах крупнейших маркетплейсов и онлайн-магазинов. При этом вечером мошенники обещают вернуть потраченные средства, а за работу доплатить 20% от стоимости покупки», — описал схему эксперт.

Мошенники объясняют свои мотивы желанием повысить рейтинг того или иного продавца. При этом первые пару раз мошенники, по словам Дворянского, на самом деле возвращают жертвам потраченные деньги и бонус, а после обманутый сталкивается с игнорированием.

«Конечно, онлайн-ресурс, на котором осуществляется покупка, только внешне похож на известный маркетплейс, и является нелегитимным. В итоге, у незадачливого пользователя на руках не остается ни денег, ни товаров», — добавил Дворянский.

При получении подобных мошеннических сообщений, Дворянский рекомендует не реагировать на них и перепроверять информацию об акциях на официальных сайтах магазинов, а также искать отзывы на них в интернете.

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