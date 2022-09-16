ИБ-эксперт Дворянский: мошенники начали обманывать россиян при помощи фейкового «кешбэка»

«Мобильным абонентам через SMS или мессенджеры начали приходить сообщения с предложением быстрого и абсолютно легального заработка. Для получения денег потенциальным жертвам мошенников предлагается покупать определенные группы товаров на заданную сумму на сайтах крупнейших маркетплейсов и онлайн-магазинов. При этом вечером мошенники обещают вернуть потраченные средства, а за работу доплатить 20% от стоимости покупки», — описал схему эксперт.
Мошенники объясняют свои мотивы желанием повысить рейтинг того или иного продавца. При этом первые пару раз мошенники, по словам Дворянского, на самом деле возвращают жертвам потраченные деньги и бонус, а после обманутый сталкивается с игнорированием.
«Конечно, онлайн-ресурс, на котором осуществляется покупка, только внешне похож на известный маркетплейс, и является нелегитимным. В итоге, у незадачливого пользователя на руках не остается ни денег, ни товаров», — добавил Дворянский.
При получении подобных мошеннических сообщений, Дворянский рекомендует не реагировать на них и перепроверять информацию об акциях на официальных сайтах магазинов, а также искать отзывы на них в интернете.