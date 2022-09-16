Турция будет оплачивать четверть поставок российского газа в рублях

«Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в <…> рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы», — сказал он.
«Без всяких сбоев по турецкому потоку идут поставки в Европу», — отметил Путин.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15—16 сентября в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Президент Турции присутствует на саммите в качестве почетного гостя.