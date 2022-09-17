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10:38 (мск), источник: Секрет Фирмы

В тройку богатейших людей мира впервые попал бизнесмен из Индии

Индийский магнат Гаутам Адани потеснил Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Теперь он занимает там второе место с состоянием в $146,8 млрд. Основатель Amazon опустился на третью строчку. Это первый случай, когда кто-то из Азии поднялся на такое высокое место в верхних эшелонах индекса благосостояния. Обычно там доминируют американские технологические предприниматели.

Источник: AFP 2022

В начале 2022 года Адани занимал в рейтинге Bloomberg Billionaires Index только 14-е место. Прошедшие месяцы были благоприятными для его флагманской компании Adani Enterprises Ltd., акции которой демонстрируют рекорды на бирже.

Да и в целом для конгломерата Adani Group сейчас удачный период. С 2020 года капитализация некоторых компаний, входящих в него, выросла более чем на 1000%.

Подъём Адани в рейтинге совпадает с распродажей акций технологических компаний, которая с января сократила состояние Безоса более чем на $45 млрд. Однако позиции индийского магната в рейтинге Bloomberg пока не так крепки, отметило агентство.

По размеру богатства Адани опередил Безоса всего на $19 млн. А до богатейшего человека планеты Илона Маска ему пока далеко.

Состояние основателя Tesla и SpaceX оценивают в $263,9 млрд.

В рейтинге Forbes индийский миллиардер тоже опережает Безоса, но занимает третью строчку. Издание оценивает его состояние в $152 млрд. Первые места в списке занимают Илон Маск и глава LVMH Бернар Арно.

В бизнес-империю Гаутама Адани, которую он начал строить в начале 1980-х годов, входят компании, которые занимаются добычей угля, поставками газа и грузоперевозками. Сейчас конгломерат стремится стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии.

Ранее стало известно, что британский принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Всё из-за того, что наследник престола и его жена получили новые титулы.

Елена Чеховская

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