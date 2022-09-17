В тройку богатейших людей мира впервые попал бизнесмен из Индии

В начале 2022 года Адани занимал в рейтинге Bloomberg Billionaires Index только 14-е место. Прошедшие месяцы были благоприятными для его флагманской компании Adani Enterprises Ltd., акции которой демонстрируют рекорды на бирже.
Да и в целом для конгломерата Adani Group сейчас удачный период. С 2020 года капитализация некоторых компаний, входящих в него, выросла более чем на 1000%.
Подъём Адани в рейтинге совпадает с распродажей акций технологических компаний, которая с января сократила состояние Безоса более чем на $45 млрд. Однако позиции индийского магната в рейтинге Bloomberg пока не так крепки, отметило агентство.
По размеру богатства Адани опередил Безоса всего на $19 млн. А до богатейшего человека планеты Илона Маска ему пока далеко.
В рейтинге Forbes индийский миллиардер тоже опережает Безоса, но занимает третью строчку. Издание оценивает его состояние в $152 млрд. Первые места в списке занимают Илон Маск и глава LVMH Бернар Арно.
В бизнес-империю Гаутама Адани, которую он начал строить в начале 1980-х годов, входят компании, которые занимаются добычей угля, поставками газа и грузоперевозками. Сейчас конгломерат стремится стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии.
Ранее стало известно, что британский принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Всё из-за того, что наследник престола и его жена получили новые титулы.