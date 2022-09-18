Кому с 1 октября повысят зарплату: Пояснения экономиста

«Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий», — сказал Тимофеев в интервью агентству «Прайм».
По словам экономиста, источником повышения будут региональные бюджеты, а не федеральный, поэтому размер дополнительных выплат будет разный. В большинстве регионов индексация составит 4−6%, но может быть и больше.
Повышение также коснётся многих работников госучреждений: водителей, уборщиков, дворников, грузчиков. Как отметил экономист, не лишней будет прибавка даже в размере одной-двух тысяч рублей.