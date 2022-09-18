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02:17 (мск), источник: Life.ru

Кому с 1 октября повысят зарплату: Пояснения экономиста

С 1 октября будет повышена зарплата миллионам бюджетников. Однако, как пояснил доцент кафедры экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, только тем, кто прежде не подпал под действие майских указов президента РФ Владимира Путина.

Источник: Reuters

«Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий», — сказал Тимофеев в интервью агентству «Прайм».

По словам экономиста, источником повышения будут региональные бюджеты, а не федеральный, поэтому размер дополнительных выплат будет разный. В большинстве регионов индексация составит 4−6%, но может быть и больше.

Повышение также коснётся многих работников госучреждений: водителей, уборщиков, дворников, грузчиков. Как отметил экономист, не лишней будет прибавка даже в размере одной-двух тысяч рублей.

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