Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 85%

Запасы газа в хранилищах Европы на 16 сентября выросли до 85,3% — на 1,28 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится порядка 91,85 млрд куб. м газа. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022−2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября — чуть более 83 млрд куб. м (77,28%).
Однако средние темпы заполнения ПХГ в сентябре — минимальные с весны (лишь около 0,31 п. п. в сутки). Если в ближайшее время темпы закачки сохранятся на текущем уровне, то показателя запасов в 90% удастся достигнуть в начале октября.
Наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается сейчас в Португалии и Польше (уровни запасов 100% и 98,7% соответственно). Также в числе лидеров по уровню запасов Франция (95,07%), Дания (94,24%), Швеция (90,81%) и Германия (89,33%). ПХГ Испании наполнены на 87,45%, Италии — на 87,18%, Нидерландов — на 86,01%, Чехии — на 83,68%, Словакии — на 83,77%, Бельгии — на 83,5%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ — Латвия (51,59%), Болгария (69,29%), Венгрия (68,98%), Австрия (73,22%) и Румыния (80,46%).
Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) по нынешним сверхвысоким ценам на фоне сокращения поставок из России. Так, средняя цена газа в Европе в июне составила около $1 240 за 1 тыс. куб. м, в июле — порядка $1 850, а в августе — уже $2 515. В пике же цена газа в предыдущем месяце росла до $3 541 впервые с начала марта, приблизившись к историческому рекорду. С начала сентября средняя цена держится на уровне около $2 230.
Однако трудностей Европе добавляет полная остановка поставок российского газа по «Северному потоку». Кроме того, в сентябре сократился экспорт газа из Норвегии из-за большого количества плановых ежегодных ремонтов на месторождениях и газотранспортной инфраструктуре страны. Полного восстановления поставок из Норвегии в Европу стоит ждать лишь к концу сентября.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в сентябре по-прежнему продолжаются рекордными темпами для месяца. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 56,4% от максимума.
За счет рекордного импорта странами ЕС, СПГ в 2022 году занимает первое место по доле в общем объеме поставок газа в Европу — 32%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 5 сентября. На втором месте с долей в 25% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 23% — поставки газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины).
При этом, по имеющимся данным за сентябрь, доля СПГ еще выше — 35%, у поставок из Норвегии — 29%, а доля поставок российского газа упала до 10%. При этом доля поставок из Северной Африки выросла до 12%, а Великобритании — до 10%.