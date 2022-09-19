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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Немецкие покупатели возобновили заявки на поставки по «Северному потоку»

Немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по «Северному потоку» впервые с 2 сентября, когда газопровод был остановлен. Reuters уточняет, что заявки представляют собой запросы на поставку, но не являются признаком того, что поставки возобновились.

Источник: Reuters

На 19 сентября покупатели сделали запросы на 3 652 554 кВт•ч газа по «Северному потоку» для поставок по газопроводу OPAL на востоке Германии, следует из данных на сайте газопровода. Еще 14 291 845 кВт•ч газа было запрошено для газопровода NEL (ответвление «Северного потока»). Данные о запросах на сайте российского газопровода не отображаются, отмечает Reuters.

«Северный поток» — крупнейший российский газопровод в Европе, по нему прокачивают до 59,2 млрд куб. м газа в год. В августе поставки по газопроводу снизили до 20% проектной мощности, так как из шести турбин Siemens на газоперекачивающей станции «Портовая» работала только одна. 2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» из-за выявленной утечки масла. Эксперты считают, что прекращение поставок по газопроводу приведет к значительным экономическим последствиям для европейских стран.

Во время загрузки произошла ошибка.

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