Немецкие покупатели возобновили заявки на поставки по «Северному потоку»

На 19 сентября покупатели сделали запросы на 3 652 554 кВт•ч газа по «Северному потоку» для поставок по газопроводу OPAL на востоке Германии, следует из данных на сайте газопровода. Еще 14 291 845 кВт•ч газа было запрошено для газопровода NEL (ответвление «Северного потока»). Данные о запросах на сайте российского газопровода не отображаются, отмечает Reuters.
«Северный поток» — крупнейший российский газопровод в Европе, по нему прокачивают до 59,2 млрд куб. м газа в год. В августе поставки по газопроводу снизили до 20% проектной мощности, так как из шести турбин Siemens на газоперекачивающей станции «Портовая» работала только одна. 2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» из-за выявленной утечки масла. Эксперты считают, что прекращение поставок по газопроводу приведет к значительным экономическим последствиям для европейских стран.