ЦБ ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

Так, если взнос не превышает десять процентов, то с 1 декабря вводится надбавка к коэффициенту риска.
«Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. Мера направлена на ограничение практики предоставления кредитов на ДДУ (кредит на финансирование договора участия в долевом строительстве. — Прим. ред.) с низким первоначальным взносом», — добавили в ЦБ.
В то же время доля кредитов на первичном рынке с первоначальным взносом, не превышающим десяти процентов, снизилась с 2,6 процента в первом квартале 2022 года до 0,3 процента во втором.
Также застройщики начали активно рекламировать программы без первоначального взноса, в том числе покупку в рассрочку. Однако данные банков показывают, что у заемщиков, которые обращаются за кредитом с низким первым взносом, повышен уровень кредитного риска, отметили в регуляторе.
В ЦБ подчеркнули, что принятое решение позволит ограничить практику выдачи кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков.
По данным ЦБ, ипотечное кредитование стало оживать в июле. банки нарастили выдачи кредитов на 39,96% по сравнению с июнем — до 91,6 тысячи ссуд на общую сумму 341,6 миллиарда рублей. В то же время портфель ипотечного кредитования по итогам июля увеличился на 1,38% — до 12,67 триллиона рублей.