Турецкие Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты «Мир»

«Да, 16 сентября было принято решение о прекращении обслуживания карт “Мир”, — сообщили в справочном центре Is Bankasi.
Собеседник агентства отметил, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России.
«Операции по карте “Мир”, связанные с российской валютой, в нашем банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами», — сообщили в службе поддержки клиентов банка Deniz.
Раннее издание Financial Times заявило со ссылкой на западных чиновников, что США пытаются давить на турецкие банки, поддерживающие работу с российской платежной системой «Мир». Отмечается, что США опасаются, что это сотрудничество позволит России «уклониться от западных санкций», и пытаются воздействовать на банки.