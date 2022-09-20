10:39 (мск), источник: РБК
PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России
Американская корпорация PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России, сообщил Reuters со ссылкой на ее представителя.
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Как отмечает агентство, компания выступила с официальным заявлением после того, как его журналисты посетили десятки гипермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружили в них напитки Pepsi, произведенные в России в июле и августе. Последней датой на товарах было 17 августа.
Reuters направил запрос в PepsiCo, на который в компании сообщили, что уже прекратили производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.
«Все запасы концентратов в России впоследствии были исчерпаны, и производство прекращено», — сказал представитель PepsiCo.
Он добавил, что ситуация «соответствует заявлению, которое компания сделала в марте».
РБК направил запрос в глобальную штаб-квартиру PepsiCo и в российский офис.
В марте PepsiCo объявила, что приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, но продолжит производить товары первой необходимости, такие как молочные продукты и детское питание.
В то же время в апреле «Коммерсантъ» узнал, что PepsiCo изучает возможность создания специальных напитков для России, которые могут заменить ушедшие бренды. В частности, в презентации компании значились такие продукты, как New Cola, а также напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом под названием Fruitz.
Источник «Известий сообщал, что отгрузки локальных напитков для России PepsiCo начнет в начале июня. По данным издания, новая линия напитков будет производиться под брендом “Русский дар”.