Банкиры выступают против отмены платы за переводы

Сегодня может быть рассмотрен в первом чтении законопроект, запрещающий банкам брать комиссию за переводы клиентов-физлиц до 1,4 млн руб. в месяц на свои счета в другие банки. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эта мера необходима для «пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».
При этом предполагается, что без комиссии можно будет переводить указанную сумму любым способом — с карты на карту, со счета на счет, через СБП.
Один из авторов законопроекта, глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков выразил уверенность, что закон в ближайшее время будет принят. При этом, по его словам, банки в результате понесут какие-то потери, но они не будут слишком велики. В Банке России также отметили, что это позволит клиенту найти наиболее выгодное для себя предложение для переразмещения средств и безопасно перевести нужную сумму.
«Именно это способствует здоровой конкуренции между банками, а не попытки удержать клиента, обременяя его дополнительными комиссиями», — сообщили в ЦБ.
Поддержали инициативу и часть представителей финансового рынка. Так, в банке «Тинькофф» сообщили, что запрет на взимание комиссий должен действовать для всех переводов через платежную систему Банка России.
«Эта мера обеспечит клиентам свободное управление своими средствами, свободное перемещение денег между банками, а также будет способствовать развитию конкуренции», — уверены в банке. Как поясняет председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева, «это помощь населению в вопросе свободы выбора: клиенту интересен один банк как зарплатный, другой — как банк где много бонусов и хорошая программа лояльности при оплате картами, третий — с высокой депозитной ставкой, и физическое лицо хочет свободно перемещать свои средства между этими банками без уплаты комиссий».
Впрочем, не все представители банковского сообщества согласны с таким подходом. Национальный совет финансового рынка (НСФР) написал в Госдуму письмо с просьбой отклонить законопроект.
Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, этот документ, по сути, лишает банки законной прибыли от коммерческой операции по переводу средств.
При этом перевод планируется сделать бесплатным для клиента, но банк за перевод по-прежнему будет платить ЦБ. К тому же, по его словам, существенно увеличатся издержки банков, связанные с модернизацией программного обеспечения, также возрастет нагрузка на обеспечение защиты информации и противодействия проведению операциям без согласия клиента. «В результате принятия этого закона банки будут вынуждены искать способы компенсировать возникшие дополнительные издержки, повысив тарифы на другие операции, снизив проценты по накопительным счетам или ухудшить условия в программах лояльности», — уверен Емелин.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков также отметил, что односторонняя отмена комиссионного вознаграждения при переводе по поручению физлица денежных средств в размере 1,4 млн руб. между своими счетами в разных кредитных организациях не может быть поддержана без выработки компенсирующих мер на покрытие возникающих дополнительных затрат банков. При этом, по его словам, установление повышенного порога для переводов без комиссии не требует законодательных изменений, поскольку полностью укладывается в полномочия совета директоров ЦБ точно так же, как был установлен лимит бесплатных переводов в 100 тыс. руб. через СБП.
«Внедрение бесплатных переводов между счетами одного клиента потребует от банков дополнительных инвестиций и существенных доработок автоматизированных банковских систем», — указывает Алексей Войлуков. Кроме того, по его словам, в результате принятия этого закона упущенную прибыль в большей степени ощутят на себе крупные банки, а издержка на модернизацию системы наиболее ощутимой окажется для мелких и средних банков.
Согласно данным Банка России, во втором квартале 2022 года переводы граждан составили 17,8 трлн руб., из которых 2,8 трлн руб. (чуть более 900 млрд руб. в месяц) пришлось на переводы через СБП, таким образом на переводы со счета на счет и с карты на карту пришлось 15 трлн руб. (5 трлн руб. в месяц).
Как отмечают эксперты, по количеству переводов через СБП более 90% приходится на суммы до 100 тыс. руб., но по объему около половины переведенных средств в лимит не укладываются и проходят с комиссией в 0,5% (не более 1500 ₽). Что касается карточных переводов и переводов по счетам между банками, то они практически все проходят с комиссией не менее 1%.
Таким образом, во втором квартале нынешнего года, по подсчетам экспертов, банки могли заработать на комиссиях за переводы физлиц десятки миллиардов рублей. Какая доля этих комиссий приходится на переводы самому себе в другой банк — неизвестно, но, по словам представителей банковского сообщества, она довольно значительная, следовательно, речь может идти о потере кредитными организациями нескольких миллиардов, если не десятков миллиардов рублей в месяц.