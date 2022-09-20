Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2200 пунктов

По данным на 15:09, индекс Мосбиржи опустился до 2172,31 пункта. К 15:13 показатель вырос до 2255,3. Лидеры снижения на 15:16: глобальные депозитарные расписки «Тинькофф Групп» — на 9,68%, акции НОВАТЭК — на 9,63%, Polymetal — 9,82%, «Сургутнефтегаза» — на 9,18%, «ЛУКОЙЛА» — на 9,03%.
Луганская и Донецкая народные республики, пророссийская администрация Херсонской области назначили проведение референдумов о присоединении к России с 23 по 27 сентября. Также с просьбой провести аналогичный референдум обратилось движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области к руководству пророссийской администрации региона.