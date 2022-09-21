Экспорт смартфонов из Китая вырос с марта почти в 5 раз

В августе объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая в Россию вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $421 млн (25,4 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за тот месяц). Это следует из данных китайской таможни, с которыми ознакомился РБК. По сравнению с июлем показатель вырос на 35%, но он ниже рекордного значения января этого года ($657,6 млн).
В январе и феврале этого года объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая был на 50,5 и 14,4% соответственно выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года, но в марте показатель снизился до $213 млн, а в мае — до $151,4 млн. Затем объем импорта телефонов и смартфонов из Китая в Россию начал расти, но еще в июле он был на 29% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.
Почти три четверти из указанного объема, или $308 млн, в августе приходилось на экспорт смартфонов, остальное — на беспроводные устройства для автомобилей, рации и т. д.
В июле эксперты связывали всплеск поставок китайских смартфонов с «относительной стабилизацией рынка», а также увеличением поставок перед сезоном высоких продаж, который начинается во второй половине августа.
При этом в целом доля китайских брендов растет на российском рынке после начала спецоперации на Украине из-за проблем с поставками смартфонов из других стран. По данным МТС, во втором квартале на российском рынке более 70% в общем количестве проданных смартфонов приходилось на китайские бренды.
В частности, официальные поставки прекратили корейская Samsung и американская Apple. Их продукцию российские власти разрешили ввозить по схеме параллельного импорта (без разрешения правообладателя). Она начала работать в начале лета. Но как рассказывали ранее эксперты, параллельный импорт не сразу заработал в полную силу, поэтому, например, в июле в регионах были недоступны некоторые модели смартфонов Samsung. Проблемы возникли и с запуском продаж новой модели iPhone 14, которая поставляется в Россию только через параллельный импорт.
В понедельник, 19 сентября, Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предупредила, что пока эта модель не может легально обращаться на российском рынке, поскольку на нее не получены все необходимые сертификаты, декларации и нотификации. При этом устройство доступно у ряда продавцов, но они, так же как и покупатели, рискуют получить штрафы, говорили РБК юристы. Кроме того, американская версия iPhone 14 не позволяет использовать пластиковые сим-карты, а e-SIM (электронные сим-карты) сразу заработали не на всех устройствах, операторам пришлось вносить изменения в свой софт.
Екатерина Ясакова при участии Ивана Ткачёва