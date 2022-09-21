00:22 (мск), источник: Известия
Турецкие мотивы: банки Вьетнама и Казахстана приостановили прием карт «Мир»
Какие рекомендации дают кредитные организации путешествующим за рубеж.
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Вслед за турецкими банками кредитные организации других стран, которые ранее принимали карты «Мир», перестают работать с российской платежной системой. В call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского «Халык» сообщили, что на данный момент не принимают российский «пластик», хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры. Из-за давления Запада отдельные игроки могут временно вводить такие меры, чтобы не оказаться отрезанными от мировой финансовой системы, пояснили эксперты. В российских финорганизациях рекомендовали брать с собой наличные при поездках за рубеж.
Цепная реакция
В колл-центре вьетнамского BIDV сообщили, что больше не принимают карты российской платежной системы «Мир». По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет. В Народном банке Казахстана («Халык банк») также перестали принимать карты «Мир». В его call-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.
«Известия» направили запросы в пресс-службы этих кредитных организаций, а также в НСПК. В ЦБ РФ «Известиям» сообщили, что зарубежные партнёры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир». При этом в Банке России намерены продолжать диалог о расширении географии приема нацкарт.
На сайте платежной системы «Мир» на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт. В сообщении НСПК от 20 апреля 2022 года перечислялось, что «пластик» принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме (в инфраструктуре платежной системы NAPAS — в банках BIDV и VRB) и в Казахстане (снять наличные и оплатить покупки можно было в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит).
«Известиям» не удалось дозвониться до вьетнамского VRB, в call-центрах остальных банков Казахстана сказали, что обслуживают карты «Мир».
Справка «Известий»
19 сентября турецкие банки DenizBank и Is Bankasi объявили о приостановке работы с картами российской платежной системы. Такое решение было принято на фоне заявлений о возможных санкциях минфина США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают «Мир». Приём и обслуживание российских нацкарт в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, сообщали в ответ на эту новость в платежной системе «Мир».
Крупные зарубежные банки чувствительны к сигналам, связанным с санкциями: для них важна работа с иностранной валютой, поэтому риски отключения от международных расчетов для них слишком велики, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
По его словам, наиболее крупные публичные банки вынуждены учитывать эти риски и ограничивать прием нацкарт или, по крайней мере, не афишировать это партнерство.
Нал надежнее
В крупнейших российских банках рекомендуют россиянам запастись наличной иностранной валютой при поездках за рубеж. В настоящее время ограничения с проведением операций по картам «Мир», эмитированным ПСБ, наблюдаются в устройствах отдельных турецких банков, сообщили в кредитной организации. Там рекомендуют заранее произвести оплату всех необходимых услуг (перелета, проживания в отеле, аренды автомобиля).
В случае если какой-то из банков на территории Турции отклонил операцию по карте «Мир» в своем устройстве, можно воспользоваться терминалом другой кредитной организации, добавили в ПСБ. На данный момент еще два банка Турции, Ziraat Bankasi и VakifBank, не объявляли о том, что прекратили работать с нацкартами.
— Рекомендуем клиентам заблаговременно приобрести наличную иностранную валюту для любых поездок за рубеж и использовать ее во время отдыха. Это позволит избежать возможных рисков и расплачиваться в магазинах, ресторанах и экскурсионных бюро без ограничений. Также рекомендуем изучить правила обмена валют в стране назначения: в ряде государств доступна покупка национальной валюты за рубли, в этом случае достаточно взять на отдых требуемую сумму в рублях, — заявили в ВТБ.
В «Хоум Кредите» согласились, что наличные за рубежом всегда нужно иметь при себе.
После случая с Турцией, вероятно, будет постепенно усиливаться давление и на банки других стран, где пока принимают карты «Мир», ожидает аналитик «Финам» Игорь Додонов. Однако, по его словам, в основном это государства бывшего СНГ, которые довольно сильно зависят от России экономически или политически. Они вряд ли станут резко отказываться от сотрудничества с системой «Мир», считает эксперт. В то же время, он добавил, что шаги Запада, вероятно, заметно затруднят реализацию планов ЦБ по расширению географии применения карт «Мир».
На решение о возобновлении приема нацкарт, скорее всего, будут влиять те же факторы, что и на отказ от него, — политические, полагает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Он подчеркнул: из-за большого числа контекстных факторов прогнозы давать сложно, однако в туристический сезон склонность банков возобновлять прием, скорее всего, будет выше.
Наталья Ильина, Милана Гаджиева