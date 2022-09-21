10:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал почти до 2000 пунктов
На открытии торгов индекс Московской биржи падал на 9,45%, почти до 2000 пунктов. Индекс РТС снижался более чем на 11%, до 1025 пунктов.
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По состоянию на 10:15 индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2102,72 пункта (-5,1%), индекс РТС — на уровне 1068,47 пункта (-7,43%).
Курс доллара растет на 2,34%, до 62,02 ₽/$. Евро вырос на 1,34%, до 61,1 ₽/€.
Лидеры снижения:
Индексы и курс рубля отреагировали падением на объявленную Владимиром Путиным частичную мобилизацию в России. Минобороны сообщило, что призовут 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники предприятий ОПК, а также категории граждан, которые определит правительство.
Лаура Кеффер