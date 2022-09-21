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10:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал почти до 2000 пунктов

На открытии торгов индекс Московской биржи падал на 9,45%, почти до 2000 пунктов. Индекс РТС снижался более чем на 11%, до 1025 пунктов.

Источник: Reuters

По состоянию на 10:15 индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2102,72 пункта (-5,1%), индекс РТС — на уровне 1068,47 пункта (-7,43%).

Курс доллара растет на 2,34%, до 62,02 ₽/$. Евро вырос на 1,34%, до 61,1 ₽/€.

Лидеры снижения:

  • Fix Price (-12,57%, до 320),
  • ПИК (-11,43%, до 600),
  • МТС (-11,34%, до 201),
  • «Роснефть» (-11,33%, до 293,4),
  • Polymetal (-11,18%, до 318,6).

MOEX от TradingView

Индексы и курс рубля отреагировали падением на объявленную Владимиром Путиным частичную мобилизацию в России. Минобороны сообщило, что призовут 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники предприятий ОПК, а также категории граждан, которые определит правительство.

Лаура Кеффер

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