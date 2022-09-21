Мобилизованным будут предоставлены кредитные каникулы

Банк России 21 сентября рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам: они могут обратиться в свой банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации, сказано в сообщении регулятора. Кредиторам следует идти навстречу заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие, отметил ЦБ.
Также Банк России рекомендовал не начислять мобилизованным по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.
Граждане России будут продолжать платить ипотеку даже после того, как подверглись мобилизации, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Они будут получать зарплату как контрактники, следует из указа президента.
Сейчас на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа по закону можно только по ипотеке, по всем остальным видам кредитов каникулы временные — они действуют до 30 сентября. Власти намерены сделать механизм кредитных каникул по закону постоянным: 19 сентября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму соответствующий законопроект.
«Я думаю, что в ходе доработки этого законопроекта мы будем учитывать и СВО, механизмы дополнительной защиты для ребят, которые взяли кредит, и каким-то образом должны быть защищены законом. В принципе, уже такие ситуации бывали по жизни, но они не в рамках закона решались, поэтому сейчас очевидно надо принять закон», — сказал Аксаков. Тот, кто взял кредит и оказался в зоне СВО, должен быть спокоен, что это не ляжет тяжелым бременем на его семью и на него самого, объяснил свою позицию парламентарий.
По мнению депутата, в общий законопроект о кредитных каникулах вставят норму «для тех, кто выполняет специальное задание». «Вполне возможно, что мы сделаем отсылочную норму отдельной строчкой, чтобы для мобилизованных граждан отсрочка была на год, три года или даже на время выполнения спецоперации и плюс время, в рамках которого можно акклиматизироваться в рабочий режим», — предположил Аксаков.
Предоставление кредитных каникул будет обязательным для всех банков, но они пока молчат и реакции нет, говорит Аксаков. «Думаю, современные технологии позволяют дать возможность дистанционно представить информацию о ситуации с кредитом и мобилизации, в таком случае кредитные каникулы будут оформлены автоматом», — добавил депутат.
Кредитные каникулы для всех видов ссуд появились в 2020 г. в качестве временной меры поддержки граждан во время пандемии, в марте 2022 г. в разгар кризиса механизм вновь заработал, но до 30 сентября. 21 сентября Банк России подвел итоги работы механизма кредитных каникул за полгода: с марта по август банки реструктурировали 694 300 договоров граждан на 333,8 млрд руб.