00:25 (мск), источник: Известия
Загнаны в уголь: Европа ослабила санкции против российского топлива
В новых правила европейским компаниям разрешаются поставки в третьи страны.
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Евросоюз смягчил санкционные ограничения в отношении российского угля — первого из российских энергоносителей, против которого в этом году было введено европейское эмбарго. Хотя в соответствующем документе Еврокомиссии говорится только о разрешении транспортировать уголь, скорее всего, европейцы собираются облегчить доступ к ресурсу и для самих себя. Это вполне ожидаемо — из-за высоких цен на все виды топлива и перезапуска тепловых электростанций на угле спрос на этот энергоноситель подскочил. Полностью же заменить российский уголь невероятно сложно из-за его высокой калорийности и логистического удобства. Подробности — в материале «Известий».
Через третьи руки
На этой неделе Еврокомиссия опубликовала новый список правил импорта и перевозки товаров, а точнее, разъяснение старых в виде FAQ. По большей части он подтверждает ранее введенные запреты против российской продукции, однако содержит важную оговорку: для европейских операторов допускается транспортировка в третьи страны товаров, снижающих угрозу продовольственной и энергетической безопасности. В этот список вошли удобрения, корма для животных, цемент и уголь.
Уголь был первым из энергетических товаров, запрещенных к ввозу в ЕС и перевозке в третьи страны в рамках одного из пакетов санкций, принятых Евросоюзом. В Брюсселе решили, что для энергетической безопасности Европы он не так уж и важен, тем более что от угля, как от «грязного» топлива, решили окончательно избавиться из соображений борьбы с изменением климата. 10 августа запреты вступили в силу.
Однако вскоре экономическая реальность начала корректировать эти планы. Цены на газ удержались на сверхвысоких уровнях (в 10 раз больше, чем до начала энергетического кризиса в Европе в 2021 году), а засуха и эпидемия коррозии и прочих неисправностей на реакторах АЭС во Франции только усугубили остроту кризиса. Уже в начале лета европейские страны начали задумываться о восстановлении операций на многих угольных электростанциях.
В Германии выпустили постановление о разрешении перезапуска ТЭС на угле в автоматическом режиме без дополнительных санкций парламента. В Нидерландах начали запускать угольные ТЭС и увеличивать генерацию на них почти сразу же после введения санкций. Италия, у которой уже давно нет своих АЭС, также активно движется в сторону роста потребления угля, и вероятная победа правых сил на грядущих выборах (куда менее щепетильно относящихся к вопросам экологии) это движение только ускорит.
Стабильно нужный
Во всем остальном мире нет никаких признаков снижения спроса на уголь, сколько бы ни делалось прогнозов о том, что этот вид топлива устарел из соображений ESG. В 2021 году его потребление в глобальном масштабе выросло на 9%, сопоставимый рост ожидается и в этом году. Соответствующим образом ведут себя и цены: энергетический уголь стабильно стоит более $400 за 1 т в Европе и Азии, в четыре раза выше, чем в конце прошлого года, и в пять — чем в 2019-м. Причем в локальных валютах рост цен на это сырье будет еще более ощутимым, так как доллар с тех пор пробил многолетние максимумы к евро, иене и многим другим денежным единицам развитых и развивающихся стран.
Сложилась ситуация, когда дефицит поставок из России совпал с общим ростом спроса на уголь. Кроме того, перенаправить логистику оказалось непростой задачей как для России, так и для европейских стран. Российский уголь находится под боком у Европы и цепочки снабжения хорошо отлажены. Закупать его в Австралии — сложно и долго, да и местные поставщики имеют своих традиционных покупателей. Понесли убытки и транспортные компании из ЕС, которым в нынешних условиях в принципе приходится несладко.
Неудивительно, что разнообразные послабления и исключения начали появляться. К примеру, Великобритания, которая в целом выступила одним фронтом с Евросоюзом по этому вопросу, допускает, что после ввода эмбарго экспорт может частично осуществляться по спецлицензиям. Кроме того, часть объемов может идти через трейдеров ОАЭ, на которых наши компании частично переключились, уходя от кипрских игроков рынка.
В реальности поставки через европейских транспортников осуществляются несмотря ни на что. К примеру, в сентябре греческий сухогруз «Ставрос» погрузил в таманском порту 53 тыс. т угля (пункт назначения судна неизвестен). Официальные разъяснения ЕС фактически легализуют эту практику.
По словам аналитика ФГ «Финам» Алексея Калачева, предложения ослабить санкции ЕС в отношении российского угля могли быть связаны с обострением энергетического кризиса в Европе накануне зимы, дефицитом энергоносителей и высокими ценами на поставки топлива из других регионов планеты. Общие потребности ЕС в дополнительном угле в свете газового кризиса могут составлять до 30 млн т в год (под эмбарго попало около 50 млн т российского экспорта в Европу).
Проблемы Европы с углем не заканчиваются на одной только логистике, добавил Калачев.
— По калорийности поставляемые на экспорт российские энергетические угли (более 6500 ккал/кг) заметно превосходят даже уголь из Австралии (около 6000 ккал/кг) и тем более из Индонезии (около 4000 ккал/кг). Замена марок используемого угля — это дополнительные затраты для энергетики.
Таким образом, решение, которому воспротивился ряд членов ЕС (в первую очередь Латвия, Литва и Польша, причем последняя также имеет значительную зависимость от российского угля), в первую очередь призвано сбить цены на рынке, что косвенно скажется и на энергетическом благополучии стран ЕС. Однако варианты закупки российского угля в Европу через третью сторону также существуют и европейские транспортные компании вполне могут иметь к этому прямое отношение.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, в результате разъяснения правил ЕС возможен позитивный эффект за счет сокращения дисконта, с которым российские производители сейчас отгружают свою продукцию на экспорт.
В то же время Калачев считает, что теперь эти рассуждения о смягчении санкций останутся в прошлом.
— Думаю, стоит ждать их ужесточения и распространения на другие виды экспортируемого сырья и энергоносителей, — резюмировал он.
Дмитрий Мигунов