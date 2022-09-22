Землетрясение магнитудой 7,5 оставило жителей Мексики без света Эпицентр находился в 37 километрах от города Аквилы на глубине в 15 километров
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
2496 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях
Главное
Частичная мобилизация: важное
17:05 (мск), источник: © РИА Новости

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», — говорится в заявлении Минтруда для журналистов.

Там напомнили, что размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

«Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин», — уточнили в министерстве.

Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения — 1876 рублей, пенсионеров — 1481 рубль, детей — 1670 рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это не блеф': мир прислушался к Путину
Запад забыл про главное оружие Москвы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта