Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей

«Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», — говорится в заявлении Минтруда для журналистов.
Там напомнили, что размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.
«Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин», — уточнили в министерстве.
Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения — 1876 рублей, пенсионеров — 1481 рубль, детей — 1670 рублей.