Испания заявила о готовности увеличить поставки газа во Францию

МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Испании планируют увеличить поставки газа во Францию. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе министерства экологического перехода и демографического вызова.
Глава ведомства, вице-премьер Тереса Рибера посетила компрессорную станцию в Ируне (автономное сообщества Страна Басков), которая является «ключевой инфраструктурой, чтобы отправлять природный газ во Францию через двунаправленное соединение Ируна», уточнили в министерстве. По его информации, «эта установка успешно завершила технические тесты по запуску, чтобы увеличить мощность поставок природного газа в Европу на 1,5 млрд куб. м в год».
«Это увеличение экспортной мощности на 18%, — уточнили в ведомстве. — Испания могла бы обеспечить Францию 6% потребляемого ей природного газа». «Установка уже технически готова для отправки этого газа, когда наши французские соседи попросят об этом», — сказала вице-премьер.
Рибера также объявила об утверждении трех проектов, «которые максимизируют солидарность с Италией». В частности, как отметили в министерстве, пристань регазификационной установки в порту Барселоны будет адаптирована для «увеличения грузоподъемности», что позволит доставлять газ на небольших судах.