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18:32 (мск), источник: ТАСС

Испания заявила о готовности увеличить поставки газа во Францию

Мадрид технически готов обеспечить страну 6% потребляемого ей природного газа, сообщила глава министерства экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера.

Источник: Reuters

МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Испании планируют увеличить поставки газа во Францию. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе министерства экологического перехода и демографического вызова.

Глава ведомства, вице-премьер Тереса Рибера посетила компрессорную станцию в Ируне (автономное сообщества Страна Басков), которая является «ключевой инфраструктурой, чтобы отправлять природный газ во Францию через двунаправленное соединение Ируна», уточнили в министерстве. По его информации, «эта установка успешно завершила технические тесты по запуску, чтобы увеличить мощность поставок природного газа в Европу на 1,5 млрд куб. м в год».

«Это увеличение экспортной мощности на 18%, — уточнили в ведомстве. — Испания могла бы обеспечить Францию 6% потребляемого ей природного газа». «Установка уже технически готова для отправки этого газа, когда наши французские соседи попросят об этом», — сказала вице-премьер.

Рибера также объявила об утверждении трех проектов, «которые максимизируют солидарность с Италией». В частности, как отметили в министерстве, пристань регазификационной установки в порту Барселоны будет адаптирована для «увеличения грузоподъемности», что позволит доставлять газ на небольших судах.

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