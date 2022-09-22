За призванными по частичной мобилизации россиянами сохранят рабочие места

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации будут приостановлены, но не расторгнуты, их рабочие места сохранят.
«Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — добавляется в сообщении.