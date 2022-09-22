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Частичная мобилизация: важное
20:48 (мск), источник: © РИА Новости

За призванными по частичной мобилизации россиянами сохранят рабочие места

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Источник: © РИА Новости

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации будут приостановлены, но не расторгнуты, их рабочие места сохранят.

«Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — добавляется в сообщении.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
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