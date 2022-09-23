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09:38 (мск), источник: RTVi

В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»

С 23 сентября в Узбекистане по техническим причинам приостановлено обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил процессинговый центр Uzcard на своем сайте.

Источник: Reuters

Как говорится в сообщении узбекистанского оператора, причиной приостановки обслуживания карт «Мир» стала необходимость проведения «технических процедур на стороне участника платежной системы».

Кроме того, приостановлено обслуживание кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом. В то же время их обслуживание на территории Узбекистана продолжается в штатном режиме.

19 сентября о приостановке обслуживания карт «Мир» сообщили крупные турецкие банки İşbank (Türkiye İş Bankası) и Deniz Bank. Такое решение последовало вскоре после предупреждения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, объявившего о готовности ввести санкции против тех, кто способствует расширению использования российской платежной системы за пределами России.

В середине сентября газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных американских и европейских официальных лиц писала, что США и ЕС готовятся усилить давление на Турцию в связи с ее отказом присоединяться к антироссийским санкциям. В статье говорилось, что на Западе обеспокоены перспективами использования турецкого банковского сектора в качестве «серой зоны», где Россия сможет проводить операции в обход санкций. По данным FT, Брюссель планирует сформировать делегацию, которая напрямую «донесет озабоченность» Запада до турецких властей.

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